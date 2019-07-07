Парадайс, США, , 09:45 — REGNUM

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс провел удачную защиту своего титула чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив бразильца Тьяго Сантоса на турнире UFC239, проходившем в Парадайсе.

Поединок продлился в течение всех пяти заявленных раундов и закончился присуждением победы Джонсу раздельным решением судей со счетом 48:47, 47:48, 47:48.

Это 25-я победа в карьере 31-летнего американского бойца при одном поражении. Для 35-летнего Сантоса это седьмой проигрыш в ММА.

Отметим, как сообщало, ранее бразильская боец Аманда Нуньес нокаутировала американку Холли Холм на турнире UFC239 и защитила свой титул чемпионки UFC в легчайшем весе.