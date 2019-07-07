Майами, США, , 09:27 — REGNUM

Баскетбольный клуб НБА «Майами Хит» пополнился центровым Мейерсом Леонардом и защитником Джимми Батлером, сообщает 7 июля пресс-служба команды.

Условия сделок не сообщаются, однако ранее в СМИ появилась информация о том, что «Майами» намерен предложить Батлеру контракт сроком на четыре года, на общую сумму 142 млн долларов.

Отметим, в минувшем сезоне Джимми Батлер выступал за команду «Филадельфия Сикерс» и сыграл за неё в 55 матчах. В них он набирал в среднем по 16,7 очка, делал по 4,9 подбора и отдавал по 3,5 результативные передачи за игру.

Напомним, в закончившемся сезоне Мейерс Леонард играл за клуб «Портленд Трэйл Блейзерс» и провел в его составе 61 матч, набирая в среднем по 5,9 очка, делал по 3,9 подбора и отдавал по 1,2 результативные передачи за игру.