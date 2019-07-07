Сент-Луис, США, , 09:12 — REGNUM

Российский нападающий Никита Александров, выбранный на драфте НХЛ хоккейным клубом лиги «Сент-Луис Блюз» рад, что он оказался именно в этой команде. Его комментарий по этому поводу приводит 7 июля официальный сайт НХЛ.

«Я был воодушевлён, потому что они выиграли Кубок Стэнли не просто так. Это клуб, способный побеждать. Выигрывать хотят все, так что я очень рад оказаться в такой организации», — заявил Никита Александров.

Также 20-летний хоккеист отметил, что ему необходимо хорошо провести лето в тренировках, чтобы понять, что ему нужно для шага вперед.

Кроме этого, игрок подчеркнул, что хотел бы попасть сразу в НХЛ, но если не выйдет, то готов вернуться в клубе «Шарлоттаун» из Главной юниорской лиги Квебека ещё на год.

Отметим, последние два сезона Александров провел в клубе «Шарлоттаун» из Главной юниорской хоккейной лиге Квебека и в 64 матчах прошлого чемпионата набрал 61 (27 шайб +34 голевые передачи) очко.