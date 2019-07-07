Парадайс, США, , 08:58 — REGNUM

Бразильская боец смешанного стиля (ММА) Аманда Нуньес защитила свой титул чемпионки UFC в легчайшем весе, нокаутировав американку Холли Холм на туринре UFC239, проходившем в Парадайсе.

Победа была присуждена бразильянке техническим нокаутом в первом раунде. На последней минуте раунда Нуньес нанесла сопернице удачный боковой удар правой ногой, а затем добила упавшую на пол Холм серией боковых и прямых ударов руками.

Данная победа стала для Нуньес девятой подряд и четвертой удачной защитой титула. Для Холли Холм — это первый нокаут в ММА.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее бразильский боец Хорхе Масвидаль смог одержать самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, за 5 секунд нокаутировав на турнире UFC239 американца Бена Аскрену.