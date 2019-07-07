Луке, , 08:17 — REGNUM

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ответила на обвинения в коррупции, которые был высказаны в её адрес капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси после того, как он не вышел на церемонию награждения его команды бронзовыми наградами на Кубке Америки по футболу. Текст заявления опубликован 7 июля на официальном сайт конфедерации.

Коррупция (cc) Chris Potter

«В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете, и основной принцип честной игры — принимать результаты с преданностью и уважением», — говорится в заявлении КОНМЕБОЛА

Также в нем подчеркивается, что это же относится и к решениям арбитров, которые принимаются людьми и потому могут быть несовершенными.

Кроме этого, подчеркивается, что недопустимо делать необоснованные обвинения на турнире, в котором 12 команд участвовали на равных, так как этим ставится под сомнение целостность Кубка Америки.

«Эти обвинения представляют собой неуважение к соревнованию, всем участвующим игрокам и сотням специалистов КОНМЕБОЛ», — заключается в заявлении организации и добавляется, что Южноамериканская конфедерация футбола — это учреждение, которое неустанно работает для прозрачности, профессионализации и развития южноамериканского футбола с 2016 года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не вышел на церемонию награждения его команды бронзовыми наградами Кубка Америки по футболу, обвинив судей и организаторов турнира в коррупции.