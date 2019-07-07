Каир, , 08:01 — REGNUM

Глава Ассоциации футбола Египта Хани Або Рида ушел в отставку после проигрыша национальной команды страны в 1/8 финала Кубка африканских наций и вылета её с турнира, сообщает 7 июля KingFut.

Хани Або Рида (cc) Andy Miah

По данным источника, сразу после вылета сборной Египта с турнира, главе Ассоциации футбола Египта было объявлено об отставке.

Также сообщается, что был уволен весь тренерский штаб египетской сборной во главе с мексиканским специалистом Хавьером Агирре, ставшим главным наставником сборной Египта в 2018 году.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная ЮАР переиграла с минимальным счетом команду Египта в матче 1/8 финала Кубка Африканских наций по футболу.