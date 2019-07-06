Москва, , 21:35 — REGNUM

Санкт-петербургский «Зенит» уступил московскому «Локомотиву» в финале Суперкубка России по футболу. Встреча, прошедшая 6 июля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Л. Яшина» в Москве, завершилась со счётом 2:3.

В составе столичной команды голевыми действиями отметились нападающий Федор Смолов и полузащитник Алексей Миранчук (дубль), у проигравших мячи забил форвард Сердар Азмун (дубль).

Таким образом, московский футбольный клуб «Локомотив» выиграл Суперкубок России.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России, а московский «Локомотив» обладателем Кубка страны.

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