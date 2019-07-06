Лас-Вегас, США, , 15:31 — REGNUM

В России в конце концов состоится титульный бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), однако этого не случится в ближайшее время, об этом 6 июля на пресс-конференции в Лас-Вегасе заявил президент UFC Дана Уайт.

По словам президента UFC, организация долго встраивала свой рынок в Австралии и только после этого провела там титульную схватку.

«На это потребуется время. Но в конечном счёте в России состоится титульный бой», — заявил Дана Уайт.

Также он отметил, что пока организация не может подтвердить проведение турнира UFC в Москве 9 ноября текущего года.

Напомним, первый турнир UFC состоялся в России в сентябре 2018 года и проходил в Москве. Затем было проведено шоу промоушна в Санкт-Петербурге в апреле текущего года.