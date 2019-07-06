Лондон, , 15:29 — REGNUM

Испанский форвард футбольного лондонского клуба «Челси» Альваро Морато перейдет в мадридскую команду «Атлетико», сообщает 6 июля официальный сайт лондонской команды.

26-летний футболист играл за мадридскую команду на правах аренды от «Челси» во второй половине текущего сезона и по окончании действия этого контракта «Атлетико» планирует выкупить футболиста.

При этом сумма сделки не сообщается, однако, по данным некоторых СМИ, она может составить около 55 млн евро.

Отметим, Альваро Мората перешел в «Атлетико» во время зимнего трансферного окна и за оставшееся время минувшего сезона сыграл за клуб в 15 матчах, отметившись в них 6 голами.