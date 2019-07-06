Москва, , 14:43 — REGNUM

Итальянский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Сальваторе Боккетти покинул команду, сообщает 6 июля официальный сайт «красно-белых».

Также сообщается, что стороны расторгли контракт 32-летнего игрока по обоюдному согласию.

Отметим, в завершившемся сезоне Сальватор Боккетти сыграл за «Спартак» в 22 матчах во всех турнирах и отметился в них 1 голом. Также играл за свою игровую карьеру за такие клубы как итальянские «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан» и российский казанский клуб «Рубин». В составе последнего стал обладателем Кубка и Суперкубка России (оба — 2012), а в составе московского «Спартака» стал чемпионом России и ещё раз обладателем Суперкубка (оба — 2017).