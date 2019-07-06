Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM

Американский защитник санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Шон Арманд покинул команду, сообщает 6 июля официальный сайт «Зенита».

Также сообщается, что большую часть минувшего сезона 27-летний баскетболист восстанавливался от травмы.

«Зенит» желает ему здоровья и удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении на официальном сайте санкт-петербургского баскетбольного клуба.

Отметим, в минувшем сезоне игрок вышел на паркет в 14 играх Единой лиги ВТБ и набирал в них в среднем по 7,8 очка, делал по 2,4 подбора и отдавал по 2,7 передачи за игру. Также сыграл в шести играх Еврокубка, в которых в среднем набирал по 4,7 очка и делал по 2,2 результативные передачи за матч.