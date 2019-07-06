Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM

Черногорский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджиевич надеется стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиге в составе своей команды, сообщил агент игрока Игор Глушевич.

«Лука великолепно чувствует себя в «Зените». Он собирается стать лучшим бомбардиром чемпионата, в котором сейчас играет. И очень надеется, что сделает это в качестве игрока «Зенита», — заявил Глушевич, слова которого приводит РИА «Новости».

Отметим, ранее в СМИ появились сообщения, что 24-летний игрок может перейти из состава тульской команды «Арсенал», где он играет на правах аренды от «Зенита», в шотландскую команду «Селтик» в обмен на её словенского полузащитника Тома Рагича.

Напомним, в минувшем сезоне Лука Джорджиевич сыграл за тульский «Арсенал» в 27 матчах и отметился в них 9 голами и 6 результативными передачами.