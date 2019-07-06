Амстердам, , 14:00 — REGNUM

Женская сборная России по пляжному футболу обыграла команду Нидерландов во втором матче европейского Кубка, проходящем в Назаре (Нидерланды).

Матч окончился со счетом 7:2 в пользу женской сборной России.

В составе российской команды три мяча на свой счет записала Марина Федорова (5-я, 8-я и 14-я минуты), ещё по мячу отправили в ворота голландок Виктория Силина (4-я), Анна Чернякова (27-я) и Анастасия Горшкова (33-я).

У их оппоненток отличились Нэнси Лот, дважды поразившая ворота сборной России (27-я, 30-я) и Мариэль Миедема (17-я), отправившая мяч в собственные ворота.

Отметим, по итогам двух матчей группового турнира женская сборная России заняла первое место в своей группе и вышла в финал турнира, где встретится с победителем группы В.