Лос-Анджелес, США, , 13:44 — REGNUM

Баскетбольный клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» договорился о подписании контракта с бывшим атакующим защитником команды «Торонто Рэпторз» Дэнни Грином, ставшим с 1 июля свободным агентом. Об этом 6 июля сообщает ESPN.

Также известно, что руководство клуба и 32-летний баскетболист заключили контракт на двухлетний срок с общей зарплатой 30 млн долларов.

Отметим, в прошлом сезоне Дэнни Грин играл за команду «Торонто» и помог ей стать чемпионом НБА. Его решение о переходе в «Лейкерс» зависело от решения его одноклубника Кавая Леонарда, ранее подписавшего соглашение с «Лос-Анджелес Клипперс».

Напомним, в минувшем сезоне Дэнни Грин сыграл в 80 матчах за свой клуб, набирая в них в среднем по 10,3 очка, делая по 4,0 подбора и отдавая по 1,6 передачи за игру.