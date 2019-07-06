Турин, Италия, , 13:28 — REGNUM

Колумбийский защитник футбольного туринского клуба «Ювентус» Хуан Куадрадо может перейти в чемпионат Китая по футболу, сообщает 6 июля Tuttosport.

По данным издания, руководство китайской футбольной команды «Шанхай Шэньхуа» ведет переговоры с представителями 31-летнего игрока о возможности его перехода в состав клуба. При этом, как считает источник, сумма возможного трансфера составит 15 млн евро.

Напомним, Хуан Куадрадо перешел в «Ювентус» в 2016 году из «Челси» на правах аренды за 5 млн евро и через год был выкуплен за 20 млн евро. В прошедшем сезоне сыграл 18 матчей за клуб в итальянской серии А и отметился в них 1 голом и 2 результативными передачами.