Рим, , 12:38 — REGNUM

Сербский хавбек футбольной римской команды «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перейти в команду «Манчестер Юнайтед», сообщает 6 июля Sport Mediaset.

По информации источника, руководство «Лацио» проводит со своими коллегами из манчестерской команды соответственные переговоры и надеется получить за 24-летнего футболиста не менее 100 млн евро.

Также сообщается, что этим приобретением «МЮ» намеревается заменить своего французского защитника Поля Погба, которые может перейти в состав мадридского «Реала».

Отметим, Сергей Милинкович-Савич играет в «Лацио» с 2015 года и в минувшем сезоне провел за клуб 41 матч. В них он отметился 87 голами и 3 результативными передачами.