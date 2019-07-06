Анахайм, США, , 12:34 — REGNUM

Нападающий сборной Норвегии и фарм-клуба хоккейной команды НХЛ «Чикаго Блекхоукс» «Рокфорд» Андреас Мартинсен перешел в клуб «Анахайм Дакс», сообщает 6 июля официальный сайт «Дакс».

Также сообщается, что 29-летний хоккеист и клуб из Анахайма заключили двустороннее соглашение сроком на один сезон. При это зарплата игрока за год составит 750 тысяч долларов при игре за клуб НХЛ и 250 тысяч долларов при игре в фарм-клубе АХЛ.

Отметим, в первой половине минувшего сезона Андерас Мартинсен сыграл за «Чикаго Блекхоукс» в 24 матчах регулярного чемпионата и набрал в них 4 (1 шайба + 3 результативные передачи) очка. Остаток сезоны доигрывал в фарм-клубе «Чикаго» «Рокфорд» и набрал в 38 играх чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) 11 (3 шайбы + 8 голевых передач) очков.