Уфа, , 11:43 — REGNUM

Футбольный клуб «Уфа» пополнился 19-летним защитником Тургаем Мохбалиевым, сообщает 6 июля пресс-служба команды.

Также сообщается, что футболист заключил с уфимским клубом долгосрочное соглашение.

«Тургай — правый защитник. Последние шесть лет карьеры провел в академии московского «Спартака», — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы».

Отметим, в минувшем сезоне Тургай Мохбалиев сыграл 28 матчей в молодежном составе «Спартака», отметившись в них 2 мячами. Также провел 4 матча за юношескую сборную России.