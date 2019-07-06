Лос-Анджелес, США, , 11:44 — REGNUM

Шведский форвард хоккейного клуба НХЛ «Аризона Койотс» Марио Кемпе перешел в состав команды «Лос-Анджелес Кингз», сообщает 6 июля Complete Hockey News.

По информации источника, соглашение между клубом из Лос-Анджелеса и 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, его зарплата за этот период составит 700 тысяч долларов.

Отметим, в минувшем сезоне Марио Кемпе сыграл за «Аризону» в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ и смог набрать в них 9 (4 шайбы + 5 результативных передач) очков при 18 минутах штрафа.

Напомним, с 2014 по 2017 года игрок выступал в составе подольского клуба КХЛ «Витязь» и набрал за это время 83 очка.