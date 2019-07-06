Братислава, , 11:42 — REGNUM

Хоккейный клуб «Слован» из Братиславы может лишиться лицензии профессионального клуба, сообщает 6 июля Idnes.cz.

С предложением о лишении «Слована» лицензии выступает Федерация хоккея Словакии, так как клуб задолжал около 3 млн евро своим 60 бывшим игрокам и тренерам.

Также сообщается, что для того, чтобы не лишиться лицензии, «Словану» нужно погасить эти долги до 13 июля текущего года.

Кроме этого, против команды может быть начато уголовное преследование за то, что её руководство не начало вовремя процедуру банкротства.

Отметим, ранее клуб из Братиславы сообщил о своем намерении покинуть Континентальную хоккейную лигу, став в минувшем сезоне худшей командой западной конференции лиги с 33 очками в 62 матчах регулярного чемпионата.