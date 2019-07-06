Милан, Италия, , 10:56 — REGNUM

Аргентинский нападающий миланского футбольного клуб «Интер» Мауро Икарди может продолжить свою игровую карьеру в команде «Наполи», сообщает 6 июля Corriere dello Sport.

По данным издания, клуб из Неаполя готов предложить 26-летнему аргентинцу соглашение с годовой зарплатой в 10 млн евро, что соответствует запросам игрока.

Также «Наполи» готов заплатить за трансфер футболист 60 млн евро. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Отметим, Мауро Икарли выступает за «Интер» с 2013 года. В минувшем чемпионате сыграл за клуб 29 матчей в итальянской серии А, в которых забил 11 голов (4 с пенальти) и сделал 4 голевые передачи.