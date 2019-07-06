Лилль, Франция, , 10:55 — REGNUM

Президент футбольного клуба «Лилль» Жерар Лопес дал свой комментарий по поводу интереса к защитнику клуба из Кто-д'Ивуар Николя Пепе со стороны команды «Ливерпуль». Его слова приводит 6 июля RMC Sport.

«Я знаю, что были переговоры с игроком, но не с клубом. В «Ливерпуле» есть футболисты на этих позициях, но я знаю, что они могут купить Пепе, если кто-то у них уйдёт», — рассказал Жерар Лопес.

Также он отметил, что у Пепе было два предложения ещё до турнира Кубка африканских наций по футболу и теперь нужно посмотреть, что изменится после него.

Кроме этого, президент «Лилля» подчеркнул, что он намеревался выяснить вопрос с Пепе до турнира, однако агенты футболиста попросили дать им немного больше времени.

Отметим, в минувшем сезоне Николя Пепе сыграл за «Лилль» в 38 матчах французского чемпионата и отметился в них 22 голами и 11 результативными передачами, заняв 2-е место в списке лучших бомбардиров Лиги 1.