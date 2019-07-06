Лос-Анджелес, США, , 10:28 — REGNUM

Бывший нападающий баскетбольного клуба НБА «Торонто Рапторз» Кавай Леонард, перешедший в статус свободного агента с 1 июля текущего года, заключит соглашение с командой «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает 6 июля The Athletic.

По информации источника, Леонард наконец определился со своим новым клубом и остановил свой выбор на «Клипперс».

Отметим, 28-летний баскетболист отыграл за свой предыдущий клуб «Торонто» только один сезон. провел за него 60 матчей регулярного чемпионата НБА, набирая в них в среднем по 26,6 очка. В 24 играх плей-офф набирал в среднем по 30,5 очка за игру и делал по 9,1 подбора. Помог своей команде стать чемпионом НБА впервые за её историю и был признан самым ценным игроком финала НБА между «Торонто» и командой «Голден Стэйт Уорриорз».