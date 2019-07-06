Каир, , 10:06 — REGNUM

Сборная Бенина по футболу переиграла команду Марокко в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу, проходящего в Египте.

Игра состоялась на поле стадион «Аль-Калам» в Каире и закончилась победой Бенина в серии пенальти со счетом 4:1.

Основное время мачта закончилось со счётом 1:1. На 53-й минуте счет открыл защитник Бенина Муаз Адиейсу, а на 75-й нападающий Юссеф Эн-Несири счет сравнял. Также сборная Марокко упустила возможность победы, когда в скомпенсированное время матча был назначен одиннадцатиметровый удар в ворота Бенина, однако хавбек Хаким Зиеш не смог его реализовать.

В серии послематчевых пенальти игроки Бенина реализовали все 4 удара, в то время как марокканские полузащитник Софьян Буфаль и форвард Юссеф Эн-Несири не смогли реализовать свою попытку поразить ворота соперника.

Отметим, соперником Бенина в четвертьфинале Кубка Африки по футболу станет сборная Сенегала, которая ранее с минимальным преимуществом переиграла команду Уганды.