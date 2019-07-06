Лестер, Великобритания, , 09:53 — REGNUM

Футбольный клуб «Лестер Сити» может выкупить полузащитника команды «Монако» Юри Тилеманса, играющего за английский клуб на правах аренды, сообщает 6 июля в своем Twitter журналист Telegraph Джон Перси.

По данным Перси, «Лестер Сити» готов заплатить «Монако» за 22-летнего бельгийского футболиста 40 млн евро. Это сделает полузащитника самым дорогим игроком в истории клуба.

Отметим, в первой части минувшего сезона Тилеманс сыграл за «Монако» в 30 матчах и отметился в них 5 голами. Во второй части сезона был арендован «Лестером» и в 13 матчах за клуб забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач