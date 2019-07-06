Цюрих, Швейцария, , 09:53 — REGNUM

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с предложением об увеличении числа команд финального этапа женского чемпионата мира по футболу с 24 до 32 уже в 2023 году, сообщает 6 июля агентство France-Presse (AFP).

«Думаю, нам следует расширить чемпионат мира до 32 команд», — приводит AFP слова президента ФИФА.

При этом, по словам Инфантино, в этом вопросе есть сложность, так как ФИФА уже объявила заявочную компанию на проведение турнира с 24 командами-участницами, а потому вопрос с увеличением числа команд участниц финала необходимо обсудить в срочном порядке.

«Возможно, придется заново начать подачу заявок», — заключил президент ФИФА.

Напомним, чемпионат мира по футболу среди женщин проводится раз в четыре года с 1991 года. Сначала в его финале участвовало 12 команд, затем их число было увеличено до 16, а затем — до 24.