Владивосток, , 09:33 — REGNUM

Хоккейный владивостокский клуб «Адмирал» подписал контракт с экс-нападающим московской команды «Динамо» Дмитрием Сидляровым, сообщает 6 июля пресс-служба команды.

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Также сообщается, что соглашение с 24-летним хоккеистом заключено на двухлетний срок.

Отметим, в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Дмитрий Сидляров выступил за московское «Динамо» в 15 матчах и набрал в них 4 (1 шайба + 3 результативные передачи) очка при 4 минутах штрафа. В плей-офф на лед не выходил.

Напомним, игрок является воспитанником «Кристалла» из Электростали и последние сезоны играл в системе московского «Динамо».