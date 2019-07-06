Уимблдон, Великобритания, , 08:52 — REGNUM

Матч первого круга теннисного турнира в Умблдоне среди смешанных пар в составе американская теннисистка Серена Уильямс и представитель Великобритании Энди Маррей был отменен организаторами, сообщает 6 июля Sport24.

Теннисный корт (cc) eugeniu

По информации источника, поединок дуэта Уильямс-Маррея против пары Алекса Гарчи из Чили с немцем Андреасом Мисом был отменен организаторами без объяснения причин. При этом неясно, идет ли речь о снятии дуэта с турнира или переносе встречи на другой день и время.

Отметим, Серена Уильямс продолжает свое выступление на турнире в Уимблдоне в женском одиночном разряде и в третьем круге встретится с немецкой теннисисткой Юлией Гергес. Энди Маррей выступает в парном разряде с представителем Франции Пьером-Эгом Эрбе и во втором круге они сыграют с хорватским дуэтом в составе Никола Мектич и Франко Шкугор.