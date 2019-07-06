Порту, Португалия, , 08:42 — REGNUM

Футбольный клуб «Порту» получил в свой состав полузащитника сборной Японии и катарской команды «Аль-Духайле» Сёя Накадзиму, сообщает 6 июля пресс-служба команды.

Также сообщается, что соглашение между 24-летним японцем и клубом из Порту рассчитано до лета 2024 года.

Отметим, ранее Сёя Накадзима уже играл в чемпионате Португалии, до февраля текущего года играя за клуб «Портимоненсе», после чего перешел в катарский клуб.

Напомним, в минувшем сезоне Накадзима сыграл за данные клуб в 27 матчах и смог забить в них 7 голов и сделать 6 голевых передач. Также в составе японской сборной сыграл три матча в групповом этапе Кубка Америки-2019, в которых забил один гол.