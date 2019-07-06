Турин, Италия, , 08:24 — REGNUM

Футбольный туринский клуб «Ювентус» приобрел турецкого защитника команды «Сассуоло» Мериха Демирала, сообщает 6 июля пресс-служба команды.

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Также сообщается, что туринская команда приобрела права на 21-летнего футболиста за 18 млн евро и выплатит их в течение четырех лет. Соглашение между игроком и клубом заключено до лета 2024 года.

Напомним, в минувшем сезоне Мерих Демирал сыграл 30 матчей за турецкий клуб «Аланьяспор» и команду «Сассуоло», куда он перешел зимой 2019 года, и забил в них 3 мяча.