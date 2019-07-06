Гельзенкирхен, Германия, , 08:24 — REGNUM

Футбольный клуб из Гельзенкирхена «Шальке» объявил о переходе в свой состав бельгийского нападающего команды «Фортуна» из Дюссельдорфа Бенито Рамана и голкипера «Динамо» из Дрездена Маркуса Шуберта.

Также известно, что 24-летний форвард заключил с «Шальке» соглашение на срок до лета 2024 года, а 21-летний голкипер перешел в клуб из Гельзенкирхена в статусе свободного агента.

Напомним, в минувшем сезоне Бенито Рамана сыграл за «Фортуну» в 28 матчах немецкого чемпионата и отметился в них 10 голами. Маркус Шуберт сыграл за «Динамо» в 32 матчах и пропустил в них 46 голов.