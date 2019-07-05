Санкт-Петербург, , 23:19 — REGNUM

4 июля в Санкт-Петербурге начинается Международная серия регат «Sailing Champions League». Несмотря на погоду, в этом году соревнования проходят уже в четвёртый раз, собирая у стен Петропавловской крепости сильнейших яхтсменов Европы. В квалификационном раунде Европейской парусной Лиги чемпионов будут соревноваться команды яхт-клубов, занявшие призовые места в национальных парусных лигах своих стран. Победители получат возможность выступить в финале международной Лиги, который состоится в Швейцарии в августе 2019 года.

Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM

Северная столица уверенно выдерживает конкуренцию многих парусных центров Европы вот уже четвертый год подряд Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Количество участников квалификации в Санкт-Петербурге стабильно растет, а качество гонок остается на высоком уровне Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM

Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Северная столица уверенно выдерживает конкуренцию многих парусных центров Европы вот уже четвертый год подряд Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM

Европейское движение соревнований яхт-клубов стремительно развивается. В прошлом году уже 21 страна располагала национальными парусными лигами, в том числе Австралия и Великобритания. В дополнение к «основной» в прошлом году также были созданы женская и юниорская парусные лиги.

Количество участников квалификации в Санкт-Петербурге стабильно растет, а качество гонок остается на высоком уровне Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Северная столица уверенно выдерживает конкуренцию многих парусных центров Европы вот уже четвертый год подряд Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Северная столица уверенно выдерживает конкуренцию многих парусных центров Европы вот уже четвертый год подряд Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM

Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Количество участников квалификации в Санкт-Петербурге стабильно растет, а качество гонок остается на высоком уровне Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM

Расширение географии национальных лиг в Европе привело к увеличению квалификационных раундов, где отбираются финалисты Европейской парусной лиги. Как сообщает яхт-клуб Санкт-Петербурга, в 2016 году был один отборочный раунд, а в 2019 таких раундов уже три.

Гоночная деревня Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Количество участников квалификации в Санкт-Петербурге стабильно растет, а качество гонок остается на высоком уровне Андрей Пронин © ИА REGNUM

Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Северная столица уверенно выдерживает конкуренцию многих парусных центров Европы вот уже четвертый год подряд Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Северная столица уверенно выдерживает конкуренцию многих парусных центров Европы вот уже четвертый год подряд Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Количество участников квалификации в Санкт-Петербурге стабильно растет, а качество гонок остается на высоком уровне Андрей Пронин © ИА REGNUM

Благодаря своим ландшафтам и архитектуре, Северная столица уверенно выдерживает конкуренцию многих парусных центров Европы вот уже четвертый год подряд. Количество участников квалификации в Санкт-Петербурге стабильно растет, а качество гонок остается на высоком уровне.

Северная столица уверенно выдерживает конкуренцию многих парусных центров Европы вот уже четвертый год подряд Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Количество участников квалификации в Санкт-Петербурге стабильно растет, а качество гонок остается на высоком уровне Андрей Пронин © ИА REGNUM

Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Количество участников квалификации в Санкт-Петербурге стабильно растет, а качество гонок остается на высоком уровне Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM

Парусные гонки Sailing Champions League 2019 пройдут в Петербурге с 4 по 7 июля, а гоночная деревня будет расположена на пляже у Петропавловской крепости.

Северная столица уверенно выдерживает конкуренцию многих парусных центров Европы вот уже четвертый год подряд Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM Северная столица уверенно выдерживает конкуренцию многих парусных центров Европы вот уже четвертый год подряд Андрей Пронин © ИА REGNUM Третий квалификационный этап Парусной лиги чемпионов Европы 2019 года Андрей Пронин © ИА REGNUM

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