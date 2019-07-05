Кёльн, Германия, , 18:24 — REGNUM

5 июля между коллективами «NRG» и «Vitality» был разыгран первый матч четвертьфинала турнира ESL One Cologne 2019 (Кёльн, Германия). Победитель в завтрашнем матч сыграет с командой «Astralis» за выход в финал.

Матч игрался в формате bo3, поэтому своим пиком французы выбрали Dust2, американцы — Mirage. В случае необходимость третья карта Nuke рассудит кто сильнее.

На своей карте «Viltality» начали игру за атаку, которая является сильной стороной на Dust2, о чем говорит статистика взятых раундов за последнее время (51,3% против 48,7%). «NRG» со счетом 5:10 проиграли первую половину в частности за счет того, что французы полностью закрыли канадского капитана американцев, статистика которого после матча была 5−19 (0,26 kd). За сторону защиты же «Vitality» добрали необходимые 6 раундов благодаря качественным действия двух опорников Натан «NBK» Шмитта и Дана «apEX» Мадесклера, вдвоём закрывшим все выходы. Итоговый счет — 7:16.

На Mirage ситуация сложилась не лучшим образом для «NRG». Команда хоть и вела со счетом 5:1, но упустила игру из-под контроля после двух невероятных раундов в исполнении Матьё «ZywOo» Хербо и в итоге проиграла сторону атаки со счетом 7:8. Во второй половине французы выиграли пистолетный раунд и забрали 8 раундов подряд. Итоговый счет — 16:7. Лучшим игроком как карты, так и противостояния стал французский талант «ZywOo», настрелявший за две карты 52 фрага. Коэффициент kd игрока составил 2,48.