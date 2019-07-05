Мадрид, , 18:23 — REGNUM

«Севилья» арендовала 22-летнего флангового атакующего защитника мадридского «Реала» Серхио Регильона до конца сезона 2019/20. Эта аренда связана с тем, что в составе «сливочных» уже есть 3 качественных левых защитника. Вряд ли Регульон выиграет конкуренцию у Марсело, Ферланда Менди и Тео Эрнандеса, который только вернулся из «Реал Сосьедада».

В прошедшем сезоне футболист провел на поле 14 матчей в испанской Примере, в которых отметился двумя ассистами. Также Регильон заработал 3 желтые карточки. В Лиге чемпионов в 4-х играх испанец отдал одну голевую передачу.

В среднем за матч защитник отдает 47,6 передач, точность которых составляет 85,9%. Также совершает 0,3 навеса и 2,4 длинных передач. Вступает в длиблинг игрок 0,8 раза.

В оборонительных действиях игрок как для флангового защитника очень полезен — 1,8 отбора, 1,4 перехвата и 2,5 выноса за игру.

Оценка игрока составила 7,00.

Сильными сторонами футболиста являются передачи и концентрация. Слабой же — навесы и кроссы с флангов.

Трансферная стоимость испанца, по оценкам transfermarkt, составляет €15 млн.