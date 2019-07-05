Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM

В министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области отреагировали на конфликт, возникший между болельщиками футбольных клубов «Ростов» и «Чайка». Скандал, связанный с продажей билетов на стадион «Ростов-Арена», ранее вышел на уровень Российского футбольного союза и правоохранительных органов.

«При расчете заполняемости зрительских мест на матчах ФК «Чайка» на стадионе «Ростов-Арена» изначально планировалось открыть для болельщиков только восточные и западные трибуны стадиона. Поэтому заявления анонимных источников о том, что билеты будут продаваться на южную трибуну в сектора 116−118, не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что между болельщиками двух команд, для которых домашней площадкой стал главный спортивный объект Донского региона, произошёл конфликт. Фанаты не захотели делить друг с другом трибуны и разделились на два противоборствующих лагеря. В ситуацию пришлось вмешаться президентам клубов. Некорректные высказывания в адрес болельщиков «Ростова» со стороны представителей «Чайки» стали поводом для обращения жёлто-синих в Российский футбольный союз с просьбой оценить действия руководства ФК «Чайка» на комитете РФС по этике.

Ранее региональные власти планировали отремонтировать стадион «Олимп-2» и передать его в качестве основной площадки футбольному клубу «Чайка».

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