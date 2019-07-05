Лондон, , 15:04 — REGNUM

Датская теннисистка Каролина Возняцки проиграла представительнице Китая Чжан Шуай во втором круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Возняцки ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три ошибки на подаче и 6 из 10 брейков.

В третьем круге Шуай сыграет с победительницей матча между украинской теннисисткой Даяной Ястремской и представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

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