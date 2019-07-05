Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракты с голкипером Михаилом Кержаковым и защитником Юрием Жирковым. Об этом 5 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новые соглашения рассчитаны до окончания сезона 2019/20.

Напомним, Жирков играет за «Зенит» с января 2016 года. Всего он провёл в составе команды 79 матчей, в которых забил два мяча и отдал девять результативных передач. Кержаков является воспитанником клуба, он провёл за основной состав команды 20 матчей.

В сезоне 2018/19 «Зенит» стал чемпионом России и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.

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