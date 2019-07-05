Мадрид, , 12:43 — REGNUM

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает AS.

Лукас Васкес Realmadrid.com

По информации издания, «Арсенал» ведёт переговоры с «Реалом» по трансферу Васкеса. Стоимость сделки может составить €32 млн, а также €3 млн в качестве бонусов.

Напомним, Васкес является воспитанником «Реала». За основной состав команды он начал играть с 2012 года. В составе «Реала» он стал чемпионом Испании и три раза выиграл Лигу чемпионов.

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