Москва, 5 июля 2019, 12:32 — REGNUM
Главным арбитром матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помощниками главного арбитра назначены лайнсмены Адлан Хатуев (Грозный) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервным судьей будет Михаил Вилков (Нижний Новгород).
Напомним, матч за Суперкубок России пройдёт 6 июля в Москве на «ВТБ Арене», который является домашним стадионом «Динамо».
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