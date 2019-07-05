Москва, , 12:32 — REGNUM

Главным арбитром матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Помощниками главного арбитра назначены лайнсмены Адлан Хатуев (Грозный) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервным судьей будет Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Напомним, матч за Суперкубок России пройдёт 6 июля в Москве на «ВТБ Арене», который является домашним стадионом «Динамо».

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