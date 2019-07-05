Краснодар, , 12:03 — REGNUM

Бывший главный тренер итальянского баскетбольного клуба «Милан» Лука Банки возглавил «Локомотив-Кубань». Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что переговоры клуба с Банки закончились положительно. До конца недели стороны официально объявят о назначении.

Ранее 53-летний специалист работал с итальянскими клубами «Ливорно», «Сиеной», «Миланом» и греческим АЕКом. Он дважды выигрывал чемпионат Италии.

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