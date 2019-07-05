Химки, Московская область, , 11:56 — REGNUM

Подмосковные «Химки» продлили контракт с капитаном команды Сергеем Моней. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано на один год. При этом Моня станет первым игроком в истории «Химок», который сыграет за команду в 10-м сезоне.

Напомним, Моня выступает за «Химки» с 2010 года. Ранее он играл за саратовский «Автодор», московские ЦСКА и «Динамо», а также ряд клубов НБА.

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