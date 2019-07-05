Неаполь, Италия, , 11:09 — REGNUM

Сборная России выиграла семь медалей в первый день летней универсиады, которая проходит в Неаполе. 4 июля российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Первое золото соревнований России принёс дзюдоист Руслан Шахбазов, выступающий в весовой категории свыше 90 кг. Серебро взяли дзюдоистки Мадина Таймазова (до 70 кг) и шпажистка Евгения Жаркова.

Кроме того, бронзу выиграли дзюдоистка Анна Гущина (свыше 70 кг), пловец Антон Никитин (400 м вольным стилем), Илья Молчанов в прыжках в воду с трехметрового трамплина, а также мужская сборная России по спортивной гимнастике в командном многоборье (Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев и Иван Стретович).

Напомним, универсиада-2019 стартовала в Неаполе 4 июля. Соревнования пройдут до 14 июля.