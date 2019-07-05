Великий Новгород, , 11:02 — REGNUM

Футбольная команда Новгородской спортивной школы «Электрон» впервые примет участие в розыгрыше Кубка России по футболу. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве спорта и молодёжной политики, новгородские футболисты берут старт в турнире со стадии 1/128 финала.

Первый матч турнира состоится 28 июля на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. Новгородцы встретятся с командой «Ленинградец» из Ленинградской области — этот клубоснован в 2018 году, в составе команды — выпускники спортивной школы олимпийского резерва «Зенит» и футбольной академии «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Для того, чтобы сыграть в финале, новгородскому «Электрону» необходимо выиграть семь матчей подряд. «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и другие клубы российской футбольной элиты вступают в борьбу за трофей со стадии 1/16 финала», — пояснили в новгородском минспорта.

Кубок России проводится по олимпийской системе: поражение на любой стадии означает вылет из турнира.

Напомним, что «Электрон» — главная команда новгородской спортивной школы «Электрон», созданная в 2017 году. В прошлом сезоне она заняла второе место в первенстве России среди команд III дивизиона зоны «Северо-Запад», что считается лучшим достижением футбольной команды из Великого Новгорода за последние 25 лет. Официальный матч против профессиональной команды новгородские футболисты проведут впервые с 1977 года.

Добавим, что средний возраст футболистов в новгородском «Электроне» — 23 года. Тренирует команду Анатолий Романович, в прошлом — профессиональный футболист.

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