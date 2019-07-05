Берлин, , 10:35 — REGNUM

Сербский защитник Невен Суботич стал игроком берлинского «Униона», который впервые в своей истории вышел в Бундеслигу. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Суботич присоединился к берлинскому клубу в качестве свободного агента.

Ранее 30-летний защитник выступал в таких клубах, как «Майнц», дортмундская «Боруссия», «Кёльн», а также «Сент-Этьен». В прошедшем сезоне Суботич сыграл в 26 матчах чемпионата Франции и забил один гол.

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