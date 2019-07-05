Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM

Защитник Дуглас Сантос перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из «Гамбурга». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Дуглас Сантос продолжит карьеру в «Зените». Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подписали соглашение, которое рассчитано на пять лет.

Добавим, что летом 2016 года Дуглас Сантос перешёл в «Гамбург» из бразильского клуба «Атлетико Минейро». В сезоне 2018/19 он сыграл за немецкий клуб в 38 матчах, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

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