Турин, Италия, , 09:31 — REGNUM

Вернувшийся в «Ювентус» вратарь Джанлуиджи Буффон отказался от капитанской повязки в клубе. Об этом сообщает Goal.com.

По словам Буффона защитник Джорджо Кьеллини предлагал ему взять капитанскую повязку, а голкипер Войцех Щенсны — игровой номер «1».

"Я пришел сюда не для того, чтобы что-то отбирать, а чтобы отдавать. Я с гордостью буду играть в команде, где Джорджо капитан, он мне как брат», — сказал Буффон.

Он добавил, что будет играть под номером «77», потому что выступал под ним за «Парму».

Напомним, Буффон играл за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В сезоне 2018/19 он выступал за ПСЖ, в составе которого сыграл 25 матчей и стал чемпионом Франции. Спустя год он вернулся в «Ювентус».