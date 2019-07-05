Чебоксары, , 09:26 — REGNUM

В Чувашии после допингового скандала приняли концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года, где отдельным блоком выделены мероприятия по антидопинговому обеспечению. Власти также полагают, что через подготовку спортрезерва у населения появится мотивация к «физической активности и самосовершенствования в целях увеличения продолжительности жизни, повышение уровня трудоспособности». Соответствующее распоряжение об утверждении концепции подписал премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В концепции подготовки спортивного резерва в Чувашии до 2025 года представлен анализ современного состояния подготовки резерва, определены приоритетные цели и задачи. Среди задач — кадровое обеспечение, развитие спортивной инфраструктуры, укрепление международных связей, «совершенствование научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения», создание условий для «самореализации спортсмена, его духовно-нравственного и патриотического воспитания».

В минспорте Чувашии считают, что «сложившаяся система подготовки спортивного резерва требует развития и совершенствования». Предложено несколько механизмов реализации концепции, в их числе — совершенствование управления системы подготовки спортивного резерва, завершение формирования и дальнейшее развитие отраслевой сети спортивных организаций. Что касается тренерского состава, то предусмотрено создание системы государственной аттестации тренеров, «качественное дополнительное профессиональное образование», совершенствование систем оплаты труда, повышение уровня социальной защищенности спортсменов и тренеров, стимулирование за наставничество. Как продолжение — обеспечение перехода к нормативному подушевому финансированию услуг по спортивной подготовке в государственных и муниципальных организациях.

В части антидопингового обеспечения предусмотрено проведение научных и научно-практических конференций по вопросам подготовки спортивного резерва и внедрение информационных программ, основанных на положениях Всемирного антидопингового кодекса, в целях формирования у «нулевой терпимости к достижению спортивного результата с использованием запрещенных в спорте средств и (или) методов (допинга)». К примеру, в 2019 году совместно с Минспортом России планируется разработка мер, направленных на противодействие использованию юными спортсменами запрещенных допинговых средств и методов, а также издание антидопинговых материалов для организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

Концепция будет реализовываться с 2019 года по 2025 год. В числе индикаторов — увеличение до 51% доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки и имеющих спортивные разряды, звания, увеличение до 26% доли занимающихся по программам спортивной подготовки и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства. Власти также полагают, что будут «заложены основы для формирования у населения Чувашской Республики мотивации к физической активности и самосовершенствованию посредством спортивной подготовки в целях увеличения продолжительности жизни, повышения уровня трудоспособности и самореализации граждан».

По данным минспорта Чувашии, в настоящее время в республике подготовкой спортивного резерва занимаются 53 организации, в том числе 30 ДЮСШ, девять спортивных школ, 11 спортивных школ олимпийского резерва. В системе подготовки резерва задействованы 34 436 человек, из них 33 501 спортсмен и 935 тренеров. В официальные списки спортивных сборных команд России в 2018 году включены 183 спортсмена из Чувашии (в 2017 году — 174, в 2016 году — 156) по 24 видам спорта, в том числе 36 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Государственную аккредитацию имеют 70 региональных спортивных федераций. В качестве базовых в Чувашии определены 13 видов спорта: биатлон, фристайл, велосипедный спорт, спортивная борьба, легкая и тяжёлая атлетика, спортивная гимнастика, стрельба из лука, триатлон, конный спорт, самбо, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня 2019 года РУСАДА опубликовало информацию об итогах расследования, которое шло с 2017 по 2019 год, зафиксировав факты нарушения антидопинговых правил. В информации, в частности, сообщалось, что «по результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил». Затем было заявлено о том, что число дел может достигнуть 60. В Чувашии опровергли использование допинга.

Читайте также: «Святое войско» РУСАДА пошло на Чувашию

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия в ответ на расследование РУСАДА пригласила «независимых экспертов»