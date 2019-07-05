Сан-Паулу, Бразилия, , 09:12 — REGNUM

Федерации футбола Бразилии опровергла информацию об уходе Тите с поста главного тренера национальной сборной. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее об отставке 58-летнего специалиста сообщил ESPN со ссылкой на источник. Отмечалось, что Тите уйдёт из сборной Бразилии вне зависимости от исхода финального матча Кубка Америки.

Напомним, Тите был назначен главным тренером сборной Бразилии в июне 2016 года. Под его руководством бразильцы вышли в финал Кубка Америки — 2019, обыграв в полуфинале Аргентину (2:0). Соперником бразильцев по решающему матчу станет сборная Перу.

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