Лестер, Великобритания, , 08:49 — REGNUM

«Лестер» усилил группу атаки, подписав 25-летнего атакующего испанского полузащитника Айосе Переса из «Ньюкасла» за €33.400.000. Игрок стал третьим чистым атакующим полузащитником в составе «лис» после Харви Барнса и Джеймса Мэддисона.

В прошедшем сезоне Перес стал лучшим бомбардиром «сорок», забив 13 мячей в 40 матчах во всех турнирах. Также игрок отличился двумя ассистами в рамках Английской Премьер-лиги.

Как показывает статистика, испанец может сыграть на разных позициях: центральном атакующем, правом и фланговом атакующем полузащитнике. В среднем за матч Перес наносит по 1,5 удара по воротам соперников, 1,2 раза успешно вступает в дриблинг, отдает по 1,2 ключевой передаче. Однако игрок чрезмерно часто теряет мяч — по 2,7 раза за игру. Также точность паса оставляет желать лучшего (75,9%).

Несмотря на приличное количество голов, Перес не стесняется отрабатывать в защите, совершая по 1,6 отбору, 1,1 перехвату и 0,8 выноса за матч.

Оценка игрока ха прошлый по версии whoscored равна 6,95.

Трансферная стоимость футболиста по оценкам портала transfermarkt составляет €20 млн.