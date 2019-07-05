Удине, Италия, , 08:31 — REGNUM

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао продолжит карьеру в итальянском «Удинезе». Об этом сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что Бекао станет игроком «Удинезе». При этом бразильский клуб «Баия», которому принадлежат права на игрока, получит за трансфер €1,4 млн. Эту информацию подтвердил изданию президент бразильского клуба Гильерме Белинтани.

Напомним, летом 2018 года Бекао перешёл в ЦСКА на правах аренды. В прошедшем сезоне 23-летний защитник сыграл в 28 матчах чемпионата России.

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